Decreto in vigore da oggi TESTO: obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, super green pass nei luoghi di lavoro, scuola Provvedimento del Consiglio dei ministri (Di sabato 8 gennaio 2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, il Decreto legge è in vigore da oggi. Di seguito in formato pdf: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-07&atto.codiceRedazionale=22G00002&elenco30giorni=false (immagine: fonte gazzettaufficiale.it) L'articolo Decreto in vigore da oggi TESTO: obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, super green pass nei luoghi di lavoro, scuola <small class="subtitle">Provvedimento del Consiglio dei ministri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 8 gennaio 2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, illegge è inda. Di seguito in formato pdf: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-07&atto.codiceRedazionale=22G00002&elenco30giorni=false (immagine: fonte gazzettaufficiale.it) L'articoloindaper glineidi deldei proviene da Noi Notizie..

Advertising

GiovaQuez : Cortocircuito Salute-Chigi su #obbligo vaccinale over 50. Per i primi la misura entra in vigore dal 1 febbraio, ma… - RaiNews : L'obbligo vaccinale per gli over 50 sarà in vigore da subito, 'da quando il decreto viene pubblicato', chiarisce il… - rtl1025 : ?? Dovrebbe essere pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto si apprende, il decreto sull'… - Maxmiliam_M : RT @vitalbaa: Passata mezzanotte, la GU del 7 gennaio non è ancora uscita. Dopo il decreto fantasma, la Gazzetta fantasma (cit.). Il decret… - ObsoletusH : @No_Islam_ @Lu16039Luludim era stato detto che il decreto entra in vigore dalla pubblicazione ma diviene operativo… -