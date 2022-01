Decreto Covid, obbligo green pass anche per gli avvocati (Di sabato 8 gennaio 2022) E' una delle novità contenute nel Decreto sulle misure per contrastare il Covid appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'obbligo di esibire la certificazione verde, si legge nel provvedimento, è ... Leggi su ansa (Di sabato 8 gennaio 2022) E' una delle novità contenute nelsulle misure per contrastare ilappena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'di esibire la certificazione verde, si legge nel provvedimento, è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato questa sera il decreto legge sulle misure anti Covid… - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid: obbligo vaccinale da subito… - fattoquotidiano : Decreto Covid, dal 15 febbraio chi va al lavoro senza super green pass rischia fino a 1.500 euro di multa (il doppi… - patrizi98471293 : RT @GeMa7799: Decreto Covid, Green pass obbligatorio anche per gli avvocati... @matteosalvinimi GIA' LA GIUSTIZIA E' IN AGONIA, COSI E' MOR… - antbar12 : RT @GeMa7799: Decreto Covid, Green pass obbligatorio anche per gli avvocati... @matteosalvinimi GIA' LA GIUSTIZIA E' IN AGONIA, COSI E' MOR… -