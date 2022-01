Decreto Covid, obbligo green pass anche per gli avvocati (Di sabato 8 gennaio 2022) Non solo i magistrati, anche gli avvocati non potranno più accedere agli uffici giudiziari senza green pass. E' una delle novità contenute nel Decreto sulle misure per contrastare il Covid appena ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) Non solo i magistrati,glinon potranno più accedere agli uffici giudiziari senza. E' una delle novità contenute nelsulle misure per contrastare ilappena ...

