Decreto Covid, obbligo di Green Pass anche per avvocati e consulenti (Di sabato 8 gennaio 2022) La novità è contenuta nell'ultimo Decreto Covid pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio. Le novità dell'ultimo Decreto Covid Non solo magistrati e impiegati dell'amministrazione ... Leggi su notizie (Di sabato 8 gennaio 2022) La novità è contenuta nell'ultimopubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio. Le novità dell'ultimoNon solo magistrati e impiegati dell'amministrazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato questa sera il decreto legge sulle misure anti Covid… - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid: obbligo vaccinale da subito… - fattoquotidiano : Decreto Covid, dal 15 febbraio chi va al lavoro senza super green pass rischia fino a 1.500 euro di multa (il doppi… - Gfbrt : RT @borghi_claudio: Una delle assurdità più grandi del già assurdo ultimo decreto covid è questa. Il DIFFERIMENTO per i guariti dipendente… - andreascan76 : RT @fattoquotidiano: Covid, il sottosegretario Costa non sa cosa c’è nel decreto: “Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”. La giornali… -