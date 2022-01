De Luca chiude le scuole in Campania: braccio di ferro con il governo (Di sabato 8 gennaio 2022) Il governatore della regione Campania De Luca ha prorogato l’apertura delle scuole in presenza al 29 gennaio . L’ordinanza emesse vale per asili nido, materne, elementari e medie. Il governo sulla linea della scuola in presenza ed in sicurezza è pronto ad impugnare il provvedimento emesso da De Luca. L’ordinanza di Vincenzo De Luca “Andremo alla proroga dell’apertura dell’anno scolastico a fine gennaio. Qualcuno può sostenere che aprire le scuole nel caos totale sia una misura che favorisce la didattica, la socialità, la tranquillità dei dirigenti e del personale scolastico? È il contrario. Chi prende decisioni non rapportate alla realtà vera dell’Italia è nemico della scuola“. È quanto affermato dal presidente della regione Campania Vincenzo De ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Il governatore della regioneDeha prorogato l’apertura dellein presenza al 29 gennaio . L’ordinanza emesse vale per asili nido, materne, elementari e medie. Ilsulla linea della scuola in presenza ed in sicurezza è pronto ad impugnare il provvedimento emesso da De. L’ordinanza di Vincenzo De“Andremo alla proroga dell’apertura dell’anno scolastico a fine gennaio. Qualcuno può sostenere che aprire lenel caos totale sia una misura che favorisce la didattica, la socialità, la tranquillità dei dirigenti e del personale scolastico? È il contrario. Chi prende decisioni non rapportate alla realtà vera dell’Italia è nemico della scuola“. È quanto affermato dal presidente della regioneVincenzo De ...

