De Aliprandini - Bassino per un sabato gigante

(Di sabato 8 gennaio 2022) Oggi è il giorno della grande classica delmaschile sulla Chuenisbaergli di Adelboden. Alle 10.30 il via alla prima manche, alle 13.30 la seconda. In pista per l'Italia Luca De, ...

OA Sport

In pista per l'Italia Luca De, dopo il podio in Alta Badia, Simon Maurberger, Riccardo ... quello di Kranjska Gora in Slovenia che l'anno scorso vide la grande doppietta di Marta. ...Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, sabato 8 gennaio 2022 . Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino , salto con gli sci , combinata ...Oggi è il giorno della grande classica del gigante maschile sulla Chuenisbaergli di Adelboden. Alle 10.30 il via alla prima manche, alle 13.30 la seconda. In pista per l’Italia Luca De Aliprandini (ne ...Oggi, sabato 8 gennaio, giornata dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino. Sul pendio sloveno di Kranjska Gora assisteremo alla prova del gigante femminile. Un cambiamento di programma, visto che q ...