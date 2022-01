“Dammi 1000 euro se vuoi stare tranquillo” | blitz ad Arzano | arrestato 35enne

(Di sabato 8 gennaio 2022) Aveva chiesto dei soldi per la “tranquillità” del commerciante. Per questo motivo nella serata di ieri, ad, i Carabinieri della locale tenenza hannoper tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso Davide Abate,del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva presentato la sua richiesta estorsiva ad un negoziante. Milleil L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Poi, di fronte al rifiuto dell'interlocutore, lo avrebbe costretto a consegnargli, facendogli balenare il rischio di ritorsioni,euro, reiterando il suo comportamento anche nei giorni successivi.