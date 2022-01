Dall'esenzione medica alla "detenzione" a Melbourne: tutte le tappe del caso Djokovic (Di sabato 8 gennaio 2022) In possesso di un'esenzione medica, Djokovic è atterrato mercoledì in Australia, dove è richiesta la certificazione vaccinale per entrare nel Paese e anche per partecipare agli Open, eppure qualcosa è ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 8 gennaio 2022) In possesso di un'è atterrato mercoledì in Australia, dove è richiesta la certificazione vaccinale per entrare nel Paese e anche per partecipare agli Open, eppure qualcosa è ...

RaiNews : I legali di Djokovic sostengono che il tennista serbo avesse diritto all'esenzione dall'obbligo vaccinale perché av… - eccosilvia : @faustagf all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differime… - ioAgatha : RT @poltronaggio: Ok, nel ricorso contro l’espulsione dall’Australia #Djokovic sostiene di aver avuto l’esenzione per aver contratto il Cov… - stedipi : RT @poltronaggio: Ok, nel ricorso contro l’espulsione dall’Australia #Djokovic sostiene di aver avuto l’esenzione per aver contratto il Cov… - morganipatrizia : RT @RaiNews: I legali di Djokovic sostengono che il tennista serbo avesse diritto all'esenzione dall'obbligo vaccinale perché aveva contrat… -