Dal bacio complicato tra Emma Watson e Rupert Grint agli oggetti rubati sul set da Helena Boham Carter. (Di sabato 8 gennaio 2022) Le reunion sono di moda. Dopo quella di Friends è arrivata a inizio 2022 su Sky anche quella di Harry Potter, in occasione dei vent’anni dall’uscita del primo film della saga nata dalla penna di J. K. Rowling: Harry Potter e la pietra filosofale, il secondo titolo più visto del franchise. Leggi anche › J.K. Rowling, la scrittrice di Harry Potter ancora nella bufera per un Tweet transfobico Harry Potter, una saga infinita guarda le foto Erano presenti l’amato trio attoriale Daniel Radcliffe (Harry), ... Leggi su iodonna (Di sabato 8 gennaio 2022) Le reunion sono di moda. Dopo quella di Friends è arrivata a inizio 2022 su Sky anche quella di Harry Potter, in occasione dei vent’anni dall’uscita del primo film della saga nata dalla penna di J. K. Rowling: Harry Potter e la pietra filosofale, il secondo titolo più visto del franchise. Leggi anche › J.K. Rowling, la scrittrice di Harry Potter ancora nella bufera per un Tweet transfobico Harry Potter, una saga infinita guarda le foto Erano presenti l’amato trio attoriale Daniel Radcliffe (Harry), ...

Advertising

sarahcameronmfs : RT @febemfs: è solo l'amore che ci salva dalla ferita del mondo e dal ripetersi dei giorni che non valgono un ricordo, mantieni il bacio e… - ismajlmfs : RT @febemfs: è solo l'amore che ci salva dalla ferita del mondo e dal ripetersi dei giorni che non valgono un ricordo, mantieni il bacio e… - bluearabella9 : @evermorelikeme secondo me no, perché è stato dal bacio al museo che manuel ha capito che a simone piacevano i raga… - _Francesca_20 : @dantereale Un giorno eravamo seduti a leggere il Lancillotto. Il libro, che racconta l’amore provati dal cavaliere… - CasaburiAnna12 : @AdrianaVolpeTV Doveva essere espulsa dal reality... Cmq se avesse dignità come dice lei se ne andrebbe xke si capi… -