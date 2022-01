Dakar 2022, oggi il giorno di riposo. Si riparte domani con la Riyadh-Al Dawadimi (Di sabato 8 gennaio 2022) Piccola pausa per la Dakar 2022 che quest’oggi si ferma in quel di Riyadh per il primo ed unico giorno riposo. Auto, moto, camion e quad passeranno la giornata nella Capitale dell’Arabia Saudita, luogo che abbiamo scoperto in questi ultimi due giorni con due speciali ‘ad anello’ in cui non sono mancate le emozioni. Si riprenderà domani con una sfida oltremodo interessante da Riyadh-Al Dawadimi, segmento di 402 chilometri cronometrati (299 di trasferimento). Non mancheranno le sorprese in una zona che non è nota per questo evento che da due anni si tiene in Medio Oriente. Le dune, presenti in particolare nella prima parte, metteranno a dura prova gli equipaggi che dovranno prestare attenzione alla navigazione che come sempre giocherà un ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Piccola pausa per lache quest’si ferma in quel diper il primo ed unico. Auto, moto, camion e quad passeranno la giornata nella Capitale dell’Arabia Saudita, luogo che abbiamo scoperto in questi ultimi due giorni con due speciali ‘ad anello’ in cui non sono mancate le emozioni. Si riprenderàcon una sfida oltremodo interessante da-Al, segmento di 402 chilometri cronometrati (299 di trasferimento). Non mancheranno le sorprese in una zona che non è nota per questo evento che da due anni si tiene in Medio Oriente. Le dune, presenti in particolare nella prima parte, metteranno a dura prova gli equipaggi che dovranno prestare attenzione alla navigazione che come sempre giocherà un ...

Advertising

dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - SkySportMotoGP : ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Dakar | Camion, Tappa 6: Karginov firma la tripletta con Kamaz) è stato pubblicato su… - aldo81obrey : RT @redbullITA: Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il Dakar Dai… -