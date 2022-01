Dad per qualche settimana? Bianchi assicura: scuola in presenza, il vaccino è lo strumento per tutelarla. Impugneremo ordinanza Campania (Di sabato 8 gennaio 2022) "La nostra è una scelta chiara: tutelare il più possibile la scuola in presenza e in sicurezza". Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi risponde dalle pagine del Corriere della Sera a chi vuole rinviare la riapertura delle scuole e ricominciare con la Dad. "I nostri ragazzi e i bambini che vengono da due anni difficili, caratterizzati da discontinuità che hanno segnato il loro apprendimento: i dati Invalsi lo hanno detto con chiarezza. Nella legge di bilancio abbiamo stanziato 400 milioni per la proroga dell’organico Covid, che consentirà di affrontare anche questa fase", ha spiegato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) "La nostra è una scelta chiara: tutelare il più possibile laine in sicurezza". Così il ministro dell’Istruzione Patriziorisponde dalle pagine del Corriere della Sera a chi vuole rinviare la riapertura delle scuole e ricominciare con la Dad. "I nostri ragazzi e i bambini che vengono da due anni difficili, caratterizzati da discontinuità che hanno segnato il loro apprendimento: i dati Invalsi lo hanno detto con chiarezza. Nella legge di bilancio abbiamo stanziato 400 milioni per la proroga dell’organico Covid, che consentirà di affrontare anche questa fase", ha spiegato. L'articolo .

Advertising

TgrRai : #Scuola, oltre un quarto dei dirigenti scolastici firma un appello per il ricorso alla Dad, almeno fino a inizio fe… - ricpuglisi : In effetti la DAD è così utile per diminuire le disuguaglianze nell'apprendimento che sono funzione delle disuguagl… - Azione_it : Il rientro in aula in presenza rischia di essere un salto nel buio per tutti. In questi due anni si poteva fare mol… - James_Cook86 : RT @sebascuffari: Quelli che chiedono di abbreviare le superiori a 4 anni per inserire rapidamente i giovani nel mercato del lavoro sono gl… - odilelly : RT @Agnese73186871: Prima di chiedere lo stop della #scuola e il ritorno della DaD per i ragazzi almeno 1 o 2 settimane, nessuno che propon… -