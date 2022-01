Da Trento a Cagliari, migliaia in piazza contro l’obbligo vaccinale. A Milano salta la protesta in Duomo (Di sabato 8 gennaio 2022) Non solo Torino: anche a Milano, Trento, Cagliari, Trieste migliaia di cittadini sono scesi in piazza contro Green pass e obbligo vaccinale. A Trieste l’appuntamento è stato organizzato dal Coordinamento No Green pass. Quasi 150, secondo le forze dell’ordine, le persone presenti a Largo Barriera: poche le persone con la mascherina. «Giù le mani dal lavoro, dai sanitari e dagli over 50», è lo slogan con cui i promotori hanno convocato l’incontro. «Abbiamo l’obbligo di resistenza, altro che obbligo vaccinale», ha esordito al microfono un esponente del Coordinamento aprendo la manifestazione contro le misure anti Covid. «Teniamo botta contro l’attacco governativo – ha aggiunto – Vogliono ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Non solo Torino: anche a, Triestedi cittadini sono scesi inGreen pass e obbligo. A Trieste l’appuntamento è stato organizzato dal Coordinamento No Green pass. Quasi 150, secondo le forze dell’ordine, le persone presenti a Largo Barriera: poche le persone con la mascherina. «Giù le mani dal lavoro, dai sanitari e dagli over 50», è lo slogan con cui i promotori hanno convocato l’in. «Abbiamodi resistenza, altro che obbligo», ha esordito al microfono un esponente del Coordinamento aprendo la manifestazionele misure anti Covid. «Teniamo bottal’attacco governativo – ha aggiunto – Vogliono ...

