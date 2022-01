Da Christie’s o da Frieze muniti di leggerezza

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 9 gennaio 2022) Un mondo affascinante e misterioso, fatto su misura per una cerchia di happy fews che tendono a fare gruppo a sé: rituali ben precisi, quelli delle grandi case d’aste internazionali, con appuntamenti mondani, luoghi consueti e apparentemente esclusivi ma, soprattutto, una specie di linguaggio in codice che sulle prime appare enigmatico e incomprensibile, termini desueti o cosmopoliti che solo i più fedeli accoliti comprendono e sanno usare correttamente, e che diventano un ulteriore segno di distinzione. Per chi volesse saperne … Continua L'articolo proviene da il manifesto.