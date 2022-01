Cruzeiro, tifosi contestano Ronaldo: “Ciccione, spiegaci” (Di sabato 8 gennaio 2022) Ronaldo Nazario è da poco diventato il presidente del Cruzeiro, dopo esserne diventato il nuovo azionista di maggioranza con l’intenzione di riportare in alto il club, partendo soprattutto dal risanamento del debito di 7,7 milioni di euro verso la Fifa. Ma il “Fenomeno” è già alle prese con le prime contestazioni. Infatti, il club si è liberato di Fabio, il portiere 41enne dal 2005 nel club di Rio de Janeiro e idolo dei tifosi. I supporter non hanno apprezzato la mossa della società, e si sono riversati in strada per contestare il presidente a forza di cori poco lusinghieri, tra cui “Ciccione, spiegaci”, “Fabio è più grande di te” e “non avrai il sostegno dei tifosi”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022)Nazario è da poco diventato il presidente del, dopo esserne diventato il nuovo azionista di maggioranza con l’intenzione di riportare in alto il club, partendo soprattutto dal risanamento del debito di 7,7 milioni di euro verso la Fifa. Ma il “Fenomeno” è già alle prese con le prime contestazioni. Infatti, il club si è liberato di Fabio, il portiere 41enne dal 2005 nel club di Rio de Janeiro e idolo dei. I supporter non hanno apprezzato la mossa della società, e si sono riversati in strada per contestare il presidente a forza di cori poco lusinghieri, tra cui “”, “Fabio è più grande di te” e “non avrai il sostegno dei”. SportFace.

