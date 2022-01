Covid, rinviata di tre giorni la riapertura delle scuole in Sicilia (Di sabato 8 gennaio 2022) commenta Il governo regionale della Sicilia ha deciso di posticipare di tre giorni la riapertura delle scuole (prevista per il 10 gennaio) per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 gennaio 2022) commenta Il governo regionale dellaha deciso di posticipare di trela(prevista per il 10 gennaio) per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, rinviata di tre giorni la riapertura delle scuole in Sicilia #scuola - butterflytongue : RT @RaiNews: Covid a scuola, la Regione siciliana rinvia di tre giorni il ritorno in aula - blogandy2022 : RT @RaiNews: Covid a scuola, la Regione siciliana rinvia di tre giorni il ritorno in aula - RaiNews : Covid a scuola, la Regione siciliana rinvia di tre giorni il ritorno in aula - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: in Sicilia rinviata di tre giorni la riapertura delle scuole Deciso dalla task force reg… -