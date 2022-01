Covid, per due turni di campionato ammessi solo 5mila tifosi allo stadio (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa giornata di Serie A in programma domani e lunedì, così come la sfida di Supercoppa italiana di mercoledì tra Inter e Juventus, si svolgeranno con capienza al 50% negli stadi, mentre le partite degli ottavi di Coppa Italia che si giocheranno nelle prossime settimane vedranno al massimo 5.000 tifosi negli impianti. Dopo la pausa per la nazionale, prevista dopo il 23 gennaio con ripresa del campionato il 6 febbraio, si ritornerà alla capienza prevista per legge. Per le giornate del 16 e del 23 gennaio, dunque, solo 5.000 persone potranno assistere alle partite allo stadio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa giornata di Serie A in programma domani e lunedì, così come la sfida di Supercoppa italiana di mercoledì tra Inter e Juventus, si svolgeranno con capienza al 50% negli stadi, mentre le partite degli ottavi di Coppa Italia che si giocheranno nelle prossime settimane vedranno al massimo 5.000negli impianti. Dopo la pausa per la nazionale, prevista dopo il 23 gennaio con ripresa delil 6 febbraio, si ritornerà alla capienza prevista per legge. Per le giornate del 16 e del 23 gennaio, dunque,5.000 persone potranno assistere alle partite. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - borghi_claudio : Confermo. Per tutta Italia gente non vaccinata o vaccinati con green pass in scadenza (milioni) si avvicinano ai po… - myrtamerlino : È inaccettabile pagare un molecolare fino a 150€. È inaccettabile aspettare 5-7 giorni per un #tampone ai drive-in… - ema2777 : @beat_oven @GiuliettaVanni @bizzarri_paolo Sì, ma la discussione sul MES che c’entra col fatto che c’è ancora chi n… - Laska79 : RT @borghi_claudio: Una delle assurdità più grandi del già assurdo ultimo decreto covid è questa. Il DIFFERIMENTO per i guariti dipendente… -