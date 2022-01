Covid, Papa: abbiamo capito che ciò che conta sono i rapporti umani (Di sabato 8 gennaio 2022) "'Ricominciamo con più umanità, guardando a Gesù, con la speranza nel cuore'. Questo sarebbe come il programma che io vi do, un po' un 'programma a casa'. Credo che può ispirarvi". Lo ha detto Papa ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) "'Ricominciamo con piùtà, guardando a Gesù, con la speranza nel cuore'. Questo sarebbe come il programma che io vi do, un po' un 'programma a casa'. Credo che può ispirarvi". Lo ha detto...

Advertising

nzingaretti : Nel corso dell’udienza privata con Papa Francesco, ho comunicato la decisione della @RegioneLazio di investire per… - GaiaitaliaRoma : Zingaretti in udienza dal Papa: “Acquisteremo vaccini anti-Covid per l’Africa” - gaiaitaliacomlo : Zingaretti in udienza dal Papa: “Acquisteremo vaccini anti-Covid per l’Africa”- - sofonisba55 : RT @nzingaretti: Nel corso dell’udienza privata con Papa Francesco, ho comunicato la decisione della @RegioneLazio di investire per acquist… - sdavite110 : RT @nzingaretti: Nel corso dell’udienza privata con Papa Francesco, ho comunicato la decisione della @RegioneLazio di investire per acquist… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Papa Covid, Papa: abbiamo capito che ciò che conta sono i rapporti umani "'Ricominciamo con più umanità, guardando a Gesù, con la speranza nel cuore'. Questo sarebbe come il programma che io vi do, un po' un 'programma a casa'. Credo che può ispirarvi". Lo ha detto papa Francesco, ricevendo oggi in udienza, come riferisce l'Osservatore romano, i volontari dell'Associazione Santi Pietro e Paolo e auspicando che "il vostro prezioso servizio possa continuare ad ...

'Acquisteremo vaccini anti covid per l'Africa' Come in più occasioni ha sollecitato proprio Papa Francesco, bisogna darsi da fare perché tutti, in ogni angolo del mondo, possano difendersi dal Covid'. Lo dice sulla sua pagina FB il Presidente ...

Covid, Papa: abbiamo capito che ciò che conta sono i rapporti umani Tiscali.it Roma, il Papa a Gualtieri: “Grazie per il vostro lavoro, avanti e coraggio” Il Pontefice ha ricevuto in udienza Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, e successivamente Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio ...

Calcio: Palummella (ultras Napoli), 'perché giocare con pubblico all'Allianz e ora si chiude?' Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "Servirebbe una maggiore chiarezza e maggiore uniformità nelle decisioni. La salute viene prima di tutto ma perché si è permesso di giocare Juventus-Napoli con il 50% degl ...

"'Ricominciamo con più umanità, guardando a Gesù, con la speranza nel cuore'. Questo sarebbe come il programma che io vi do, un po' un 'programma a casa'. Credo che può ispirarvi". Lo ha dettoFrancesco, ricevendo oggi in udienza, come riferisce l'Osservatore romano, i volontari dell'Associazione Santi Pietro e Paolo e auspicando che "il vostro prezioso servizio possa continuare ad ...Come in più occasioni ha sollecitato proprioFrancesco, bisogna darsi da fare perché tutti, in ogni angolo del mondo, possano difendersi dal'. Lo dice sulla sua pagina FB il Presidente ...Il Pontefice ha ricevuto in udienza Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, e successivamente Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio ...Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "Servirebbe una maggiore chiarezza e maggiore uniformità nelle decisioni. La salute viene prima di tutto ma perché si è permesso di giocare Juventus-Napoli con il 50% degl ...