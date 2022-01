Covid oggi Sardegna, 1.080 nuovi contagi: bollettino 8 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 1.080 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 8 gennaio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non ci sono stati morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.646 tamponi, fra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25, 3 in più di ieri . I pazienti ricoverati in area medica sono 188, 8 in più di ieri. In isolamento domiciliare 14.321 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 1.080 ida Coronavirus, sabato 82022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non ci sono stati morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.646 tamponi, fra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25, 3 in più di ieri . I pazienti ricoverati in area medica sono 188, 8 in più di ieri. In isolamento domiciliare 14.321 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - raf_ele : RT @maurobiani: #scuole #Covid La spada di Damocle. Oggi su @repubblica - messina_oggi : Non solo i magistrati, anche gli avvocati non potranno più accedere agli uffici giudiziari senza green pass. E’ una… -