Covid oggi Lombardia, 48.808 contagi e 20 morti. A Milano 14.993 nuovi casi (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 48.808 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 8 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 20 morti, portando così a 35.656 il numero di vittime dall’inizio della pandemia nella Regione. Il numero di tamponi effettuati è di 236.276, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 20,6%. Salgono i ricoveri nella terapia intensiva: sono 237, 12 in più, mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 2.607. Sono 14.993 i positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 4.856 nuovi casi, a Brescia 6.444, a Como 2.763, a Cremona 1.720, a Lecco 1.585, a Lodi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 48.808 ida Coronavirus, sabato 8 gennaio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 20, portando così a 35.656 il numero di vittime dall’inizio della pandemia nella Regione. Il numero di tamponi effettuati è di 236.276, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 20,6%. Salgono i ricoveri nella terapia intensiva: sono 237, 12 in più, mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 2.607. Sono 14.993 i positivi alregistrati nella provincia dinelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 4.856, a Brescia 6.444, a Como 2.763, a Cremona 1.720, a Lecco 1.585, a Lodi ...

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - infoitinterno : Covid, la Regione Siciliana prolunga le vacanze di Natale fino a giovedì 13 gennaio - Oggi Milazzo - lupazzottu : RT @GiovanniPaglia: Non hanno investito un euro sulla scuola e quindi oggi l’alternativa è fra dad e contagi. Le classi restano sovraffolla… -