Covid oggi Israele, quasi 29mila contagi in un giorno (Di sabato 8 gennaio 2022) Israele sfiora i 29mila casi di Covid-19 fra ieri e oggi. Secondo i dati delle autorità sanitarie pubblicati in serata, venerdì si sono contati 18.780 nuovi contagi mentre oggi, entro il pomeriggio, i nuovi casi sono stati 10.109. Non è stato registrato nessun decesso. Il numero di pazienti gravi è salito a 172 rispetto ai 143 di ieri. Fra loro la vasta maggioranza è composta da persone non vaccinate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022)sfiora icasi di-19 fra ieri e. Secondo i dati delle autorità sanitarie pubblicati in serata, venerdì si sono contati 18.780 nuovimentre, entro il pomeriggio, i nuovi casi sono stati 10.109. Non è stato registrato nessun decesso. Il numero di pazienti gravi è salito a 172 rispetto ai 143 di ieri. Fra loro la vasta maggioranza è composta da persone non vaccinate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - 0760patriot : Covid in Italia, il bollettino di oggi 8 gennaio: 197.552 nuovi casi e 184 morti- - Stuarda21 : @fdragoni si ricordi bene, i dati del resto confermano l'utilità di questa geniale misura. Pensa che è talmente sic… -