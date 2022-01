Covid oggi Campania, 13.364 contagi e 9 morti: bollettino 8 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 13.364 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 8 gennaio. Si registrano inoltre altri 9 morti. 119.138 i test effettuati. La percentuale di test positivi sul numero totale di test analizzati è pari all’11,21%. Prosegue l’aumento di ricoveri di pazienti Covid in regione: sono 74 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri) su un totale di 702 posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale (occupato il 10,5% dei posti letto), sono 961 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza (+32 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 13.364 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 8. Si registrano inoltre altri 9. 119.138 i test effettuati. La percentuale di test positivi sul numero totale di test analizzati è pari all’11,21%. Prosegue l’aumento di ricoveri di pazientiin regione: sono 74 i pazientiricoverati in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri) su un totale di 702 posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale (occupato il 10,5% dei posti letto), sono 961 i pazientiricoverati nei reparti di degenza (+32 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - raf_ele : RT @maurobiani: #scuole #Covid La spada di Damocle. Oggi su @repubblica - messina_oggi : Non solo i magistrati, anche gli avvocati non potranno più accedere agli uffici giudiziari senza green pass. E’ una… -