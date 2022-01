Covid | nuovo decreto in vigore da oggi Scattano obbligo vaccinale e nuove regole

(Di sabato 8 gennaio 2022) Roma , 8 gennaio 2022 - Entra inda, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, l'ultimodel Governo sulle misure anti -, con l'per gli over 50 e il ...

Advertising

borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - Agenzia_Ansa : Covid, il Giappone va verso nuovo stato emergenza. Le nuove restrizioni mirano a frenare la corsa dei contagi nel… - cn1926it : #SerieA, il #Napoli e altre due squadre contestano il nuovo protocollo: i dettagli - zazoomblog : CorSport: Osimhen ieri era ancora positivo al Covid oggi si sottoporrà a nuovo tampone - #CorSport: #Osimhen… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

Quotidiano.net

... tutte annullate per il timore di ritrovarsi a fine vacanza contagiati dal. Pertanto si teme diun crollo del settore , forse peggiore rispetto a quanto accaduto nel 2021, visto che ciò ...decreto: le date chiave da ricordare "C'è gente che sta chiusa in casa dal 15 dicembre, non è stata mai chiamata da nessuno . Ho parlato più volte con il mio medico di famiglia. Mi ha ...VALLE DEL SERCHIO - Con la ripresa dei tamponi dopo il giorno festivo siamo tornati con venerdì’ scorso alla risalita anche die contagi da coronavirus ...Il Covid mette di nuovo a dura prova il calcio italiano. "Chiudete gli stadi", titola il Corriere dello Sport, che poi aggiunge sempre in prima pagina: "Draghi chiama ...