Covid: nuove decreto già in vigore, scatta l’obbligo vaccinale per i 50enni (Di sabato 8 gennaio 2022) Il nuovo decreto è entrato in vigore: scatta l’obbligo vaccinale per i cittadini sopra i 50 anni. Si rischia una multa a partire dall’1 febbraio 2022. (Photo by Francesca Volpi/Getty Images)La variante Omicron corre e l’esecutivo prova a ricorrere ad altri espedienti per rallentare il contagio e la pressione sulle strutture ospedaliere. Lo fa con un nuovo decreto che nelle ultime ore ha trovato sulla propria strada favorevoli ma anche molti contrari e contestatori, soprattutto tra i no vax. Il nuovo decreto istituisce l’obbligo di vaccinazione per i soggetti over 50, chi non si allineerà con la nuova misura rischia una multa una tantum di 100 euro, emessa dall’Agenzia delle Entrate. Il decreto ha una durata estesa ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 gennaio 2022) Il nuovoè entrato inper i cittadini sopra i 50 anni. Si rischia una multa a partire dall’1 febbraio 2022. (Photo by Francesca Volpi/Getty Images)La variante Omicron corre e l’esecutivo prova a ricorrere ad altri espedienti per rallentare il contagio e la pressione sulle strutture ospedaliere. Lo fa con un nuovoche nelle ultime ore ha trovato sulla propria strada favorevoli ma anche molti contrari e contestatori, soprattutto tra i no vax. Il nuovoistituiscedi vaccinazione per i soggetti over 50, chi non si allineerà con la nuova misura rischia una multa una tantum di 100 euro, emessa dall’Agenzia delle Entrate. Ilha una durata estesa ...

Agenzia_Ansa : Covid, il Giappone va verso nuovo stato emergenza. Le nuove restrizioni mirano a frenare la corsa dei contagi nel… - CatalfoNunzia : Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: serve un nuovo scostamento di bilancio per ristorare categorie e settori più colpi… - regionepiemonte : Nuove regole #isolamento e #Covid_19 - Radio1Rai : #Covid Non si escludono nuove misure. Intanto Palazzo Chigi conferma il pugno duro contro le fughe in avanti sulla… - alida_cowan : RT @musicco63: Sevirebbe un update di questo documento, se fossero emerse nuove evidenze nel frattempo. -