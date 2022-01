Covid: Nisini (Lega), 'In Toscana situazione fuori controllo per responsabilità della Regione' (Di sabato 8 gennaio 2022) Firenze, 8 gen. - (Adnkronos) - "In Toscana la situazione è drammatica. Il caos burocratico relativo alle certificazioni Covid è fuori controllo. Se da una parte non possiamo che essere grati al grande impegno del personale sanitario, delle squadre Usca in prima linea insieme ai medici, infermieri e farmacisti, dall'altra parte è evidente che sulla gestione burocratica della Regione pesano gravi lacune". . Così, in una nota, la senatrice della Lega Tiziana Nisini, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. "Dai cittadini guariti che da fine anno attendono la riattivazione del green pass, a positivi che hanno invece il green pass ancora attivo; a fronte delle nuove normative nazionali rischiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Firenze, 8 gen. - (Adnkronos) - "Inlaè drammatica. Il caos burocratico relativo alle certificazioni. Se da una parte non possiamo che essere grati al grande impegno del personale sanitario, delle squadre Usca in prima linea insieme ai medici, infermieri e farmacisti, dall'altra parte è evidente che sulla gestione burocraticapesano gravi lacune". . Così, in una nota, la senatriceTiziana, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. "Dai cittadini guariti che da fine anno attendono la riattivazione del green pass, a positivi che hanno invece il green pass ancora attivo; a fronte delle nuove normative nazionali rischiamo ...

