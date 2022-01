Covid, news. Bollettino di oggi: 197.552 casi, 184 morti. Tasso di positività 16,2%. LIVE (Di sabato 8 gennaio 2022) Processati 1.220.266 tamponi. Salgono ricoveri (+339, in totale 14.930) e terapie intensive (+58, in totale 1.557, con 154 ingressi in 24 ore). Ieri somministrate 65mila prime dosi di vaccino, un valore del 60% superiore rispetto alla media giornaliera. Nella fascia d'età over 50, quella interessata dall'obbligo vaccinale, sono state somministrate 15.239 dosi - il triplo della media giornaliera. Anp: per lunedì stimiamo il 10% di assenze tra docenti e personale Ata. Lunedì conferenza stampa di Draghi sulle misure Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 gennaio 2022) Processati 1.220.266 tamponi. Salgono ricoveri (+339, in totale 14.930) e terapie intensive (+58, in totale 1.557, con 154 ingressi in 24 ore). Ieri somministrate 65mila prime dosi di vaccino, un valore del 60% superiore rispetto alla media giornaliera. Nella fascia d'età over 50, quella interessata dall'obbligo vaccinale, sono state somministrate 15.239 dosi - il triplo della media giornaliera. Anp: per lunedì stimiamo il 10% di assenze tra docenti e personale Ata. Lunedì conferenza stampa di Draghi sulle misure

