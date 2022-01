Covid, molti morti tra i vaccinati da più di 3 mesi. L’epidemiologo: «Booster partiti tardi e male» (Di sabato 8 gennaio 2022) Non solo i No Vax. Ad accrescere la triste contabilità dei morti da Covid in Italia, dove ormai da giorni siamo tornati sopra le 200 vittime giornaliere, sono anche i vaccinati con due dosi da più di tre mesi. A cercare di mettere ordine tra le informazioni che abbiamo è stato, dati alla mano, L’epidemiologo dell’Università Statale di Milano, Carlo La Vecchia, il quale non ha risparmiato critiche su tempi e modi della campagna per la terza dose. «Abbiamo due ordini di problemi», ha spiegato l’esperto, chiarendo che in primo luogo «abbiamo iniziato tardi a fare i richiami» e poi «queste dosi Booster sono state fatte a molti giovani in proporzione, ad esempio nel 25% circa dei 20-49enni che non avevano urgenza a farle. Mentre sono state fatte in misura ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Non solo i No Vax. Ad accrescere la triste contabilità deidain Italia, dove ormai da giorni siamo tornati sopra le 200 vittime giornaliere, sono anche icon due dosi da più di tre. A cercare di mettere ordine tra le informazioni che abbiamo è stato, dati alla mano,dell’Università Statale di Milano, Carlo La Vecchia, il quale non ha risparmiato critiche su tempi e modi della campagna per la terza dose. «Abbiamo due ordini di problemi», ha spiegato l’esperto, chiarendo che in primo luogo «abbiamo iniziatoa fare i richiami» e poi «queste dosisono state fatte agiovani in proporzione, ad esempio nel 25% circa dei 20-49enni che non avevano urgenza a farle. Mentre sono state fatte in misura ...

Advertising

DSantanche : Entra nel vivo la partita del #Quirinale ma molti italiani sono bloccati in casa dal caos #tamponi #quarantena e i… - ENRICO27218318 : RT @SecolodItalia1: Covid, molti morti tra i vaccinati da più di 3 mesi. L’epidemiologo: «Booster partiti tardi e male» - CRISTIN41967228 : RT @HoaraBorselli: #Milano, almeno 5 le ragazze aggredite da una trentina di giovani, dei quali molti erano stranieri a #Capodanno. I verba… - Etruria72 : Sono 1.220.266 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia . Ho… - SecolodItalia1 : Covid, molti morti tra i vaccinati da più di 3 mesi. L’epidemiologo: «Booster partiti tardi e male»… -