Covid, ministro D'Incà positivo: aveva già fatto terza dose (Di sabato 8 gennaio 2022) Federico D'Incà è affetto dal Covid. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento ha contratto il virus benché abbia già fatto la terza dose, ed è in isolamento nella sua casa di Belluno da qualche giorno. D'Incà che ha qualche sintomo leggero della malattia, nei prossimi giorni si sottoporrà al test molecolare per vedere se il virus è regredito. L'articolo proviene da Italia Sera.

