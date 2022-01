Covid | Massimo Galli positivo | Vaccinazione unico presidio contro sintomi gravi

Advertising

DavidPuente : La mia intervista a Massimo Galli. In merito alle cure: «Allo stato attuale non sono fiducioso sulla possibilità di… - MediasetTgcom24 : Covid, il virologo Massimo Galli: 'Io contagiato da Omicron, sono stato malissimo: vaccinatevi e vaccinate i bambin… - Agenzia_Ansa : Massimo Galli è risultato positivo al Covid: 'Sono stato una schifezza'. Il virologo racconta: 'Ora sto meglio ma p… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? L'assemblea della Lega calcio di #SerieA ha appena approvato all'unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio per… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | L'assemblea della Lega calcio di serie A ha approvato all'unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Massimo

...Draghi ha annunciato una conferenza stampa sul tema e sulle principali regole del decreto... Con un tettodi 5mila spettatori.a 5.000 spettatori ildi presenze negli stadi per contrastare l'emergenza. In queste occasioni saranno chiusi i settori ospiti. Proprio ieri il presidente del Consiglio - Mario Draghi - ...I test antigenici rapidi e molecolari saranno a prezzo calmierato a partire da lunedì 10 gennaio. In Toscana, il costo del tampone antigenico rapido non potrà superare il prezzo massimo di 15 euro, me ...L'assemblea della Lega calcio di serie A - apprende l'ANSA - ha appena approvato all'unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio per due turni. a 5.000 spettatori ...