Covid | lunedì conferenza stampa del premier Draghi**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa lunedì prossimo per illustrare le ultime misure adottate dal governo, sul tema del contrasto al covid, a partire dall'obbligo di vaccinazione per gli over 50. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

