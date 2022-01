Covid, le news. Scuola, incontro al ministero con i sindacati su nuove regole. LIVE (Di sabato 8 gennaio 2022) Scontro sul ritorno in classe, respinto l'appello dei presidi. Rientro rinviato in Campania, il governo vuole impugnare la decisione di De Luca. In vigore il nuovo Decreto con l'obbligo di vaccino per gli over 50, multa da 100 euro per i non vaccinati e il divieto di entrare nei posti di lavoro senza super green pass. Lunedì conferenza stampa di Draghi sulle misure. Cresce la pressione sugli ospedali e salgono a 15 le regioni in giallo Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 gennaio 2022) Scontro sul ritorno in classe, respinto l'appello dei presidi. Rientro rinviato in Campania, il governo vuole impugnare la decisione di De Luca. In vigore il nuovo Decreto con l'obbligo di vaccino per gli over 50, multa da 100 euro per i non vaccinati e il divieto di entrare nei posti di lavoro senza super green pass. Lunedì conferenza stampa di Draghi sulle misure. Cresce la pressione sugli ospedali e salgono a 15 le regioni in giallo

Advertising

LaStampa : In arrivo il vaccino definitivo contro Covid? - LaStampa : In Perù il Covid ha reso orfani 100 mila bambini - LaStampa : Covid, mappa Ecdc: quasi tutta l’Europa in rosso scuro, va meglio l’Est. Italia rossa, tranne la Sardegna - sportli26181512 : Probabili formazioni Verona-Salernitana: aggiornamenti: Tudor confermerà l'undici vittorioso a La Spezia. Colantuon… - news_mondo_h24 : Emergenza Covid in Serie A, Assemblea di Lega convocata d’urgenza -