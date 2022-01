Covid, le news. Scuola, atteso incontro Bianchi-sindacati su nuove regole anti-Covid. LIVE (Di sabato 8 gennaio 2022) Scontro sul ritorno in classe, respinto l'appello dei presidi. Il Ministro dell'Istruzione ha convocato per oggi i sindacati. Rientro rinviato in Campania, il governo vuole impugnare la decisione di De Luca. In vigore il nuovo Decreto con l'obbligo di vaccino per gli over 50, multa da 100 euro per i non vaccinati e il divieto di entrare nei posti di lavoro senza super green pass. Cresce la pressione sugli ospedali e salgono a 15 le regioni in giallo Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 gennaio 2022) Scontro sul ritorno in classe, respinto l'appello dei presidi. Il Ministro dell'Istruzione ha convocato per oggi i. Rientro rinviato in Campania, il governo vuole impugnare la decisione di De Luca. In vigore il nuovo Decreto con l'obbligo di vaccino per gli over 50, multa da 100 euro per i non vaccinati e il divieto di entrare nei posti di lavoro senza super green pass. Cresce la pressione sugli ospedali e salgono a 15 le regioni in giallo

Advertising

LaStampa : In arrivo il vaccino definitivo contro Covid? - LaStampa : Covid, mappa Ecdc: quasi tutta l’Europa in rosso scuro, va meglio l’Est. Italia rossa, tranne la Sardegna - LaStampa : In Perù il Covid ha reso orfani 100 mila bambini - angiuoniluigi : RT @repubblica: Toti: “Troppa burocrazia. Non moriremo di Covid ma di regole ingestibili' [di Michele Bocci] - News24_it : In vigore da oggi il nuovo decreto Covid, obbligo vaccinale per gli over 50 - Salute & Benessere - Agenzia ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Allenamento di gruppo per l'Old Wild West: uno schiaffo al Covid sedici giorni dopo lo stop UDINE. Tutti di nuovo in campo per un allenamento in modalità campionato. Sedici giorni dopo il nuovo allarme Covid, scattato il 23 dicembre con la positività di Marco Giuri a poche ore dal match con Torino, ieri l'Apu Old Wild West ha disputato una seduta a ranghi compatti al palasport Carnera. Dopo la ...

Il gioco dell'oca del Quirinale Al netto delle incognite causate dal Covid, mancano poco più di quindici giorni alla seduta comune del Parlamento in vista del voto sul presidente della Repubblica. E per quanto gli scenari che filtrano dai palazzi romani siano ...

Covid, ultime news. Da lunedì Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo in giallo Sky Tg24 FILIERE/ Olio d’oliva, le previsioni sulla produzione e le sfide per il 2022 Il dato, che emerge dalle proiezioni di Ismea e Unaprol, è però nettamente inferiore sia alle aspettative sia alle reali potenzialità del settore ...

Covid, al via le prenotazioni per la dose booster alla fascia 12-15 anni La prenotazione può essere effettuata collegandosi alla piattaforma governativa (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito www.siciliacoronavirus.it, d ...

UDINE. Tutti di nuovo in campo per un allenamento in modalità campionato. Sedici giorni dopo il nuovo allarme, scattato il 23 dicembre con la positività di Marco Giuri a poche ore dal match con Torino, ieri l'Apu Old Wild West ha disputato una seduta a ranghi compatti al palasport Carnera. Dopo la ...Al netto delle incognite causate dal, mancano poco più di quindici giorni alla seduta comune del Parlamento in vista del voto sul presidente della Repubblica. E per quanto gli scenari che filtrano dai palazzi romani siano ...Il dato, che emerge dalle proiezioni di Ismea e Unaprol, è però nettamente inferiore sia alle aspettative sia alle reali potenzialità del settore ...La prenotazione può essere effettuata collegandosi alla piattaforma governativa (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito www.siciliacoronavirus.it, d ...