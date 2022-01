Covid, L'Abruzzo da lunedì in zona Gialla, il ministro Speranza ha firmato ordinanza (Di sabato 8 gennaio 2022) L'Aquila - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato le ordinanze per il passaggio dalla zona bianca alla zona gialle delle regioni Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta, effettivo da lunedì prossimo 10 gennaio. Salgono così a 15 le regioni italiane e le province autonome in questa area di misure anti-Covid che, va ricordato, al momento non presenta alcuna restrizione ulteriore rispetto a quella bianca. "La probabilità superiore al 50% che in 4 settimane si raggiunga una saturazione pari al 30-40% delle aree mediche, se il trend si mantiene come quello attuale, è presenta in molte regioni", ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, "la mappa ci mostra una fortissima circolazione del virus in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 8 gennaio 2022) L'Aquila - Ildella Salute, Roberto, hale ordinanze per il passaggio dallabianca allagialle delle regioni Toscana, Emilia Romagna,e Valle d'Aosta, effettivo daprossimo 10 gennaio. Salgono così a 15 le regioni italiane e le province autonome in questa area di misure anti-che, va ricordato, al momento non presenta alcuna restrizione ulteriore rispetto a quella bianca. "La probabilità superiore al 50% che in 4 settimane si raggiunga una saturazione pari al 30-40% delle aree mediche, se il trend si mantiene come quello attuale, è presenta in molte regioni", ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, "la mappa ci mostra una fortissima circolazione del virus in ...

