Covid, la Lega Serie A decide la riduzione degli ingressi allo stadio: tetto di 5mila spettatori per le partite dal 15 al 23 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) L’assemblea di Lega Serie A, convocata d’urgenza in videoconferenza, ha stabilito all’unanimità che in occasione delle partite della 22/a e 23 giornata, in calendario nei weekend del 15-16 gennaio e 22-23 gennaio, l’ingresso allo stadio sarà garantito solo a 5000 spettatori. La decisione, all’indomani della telefonata del premier Mario Draghi al numero uno della Figc Gabriele Gravina, è stata presa in virtù dell’aumento dei contagi Covid. Per quanto riguarda la 21/a giornata, in programma domani, e la Supercoppa Italiana di mercoledì tra Juventus e Inter, resta in vigore il 50% della capienza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 gennaio 2022) L’assemblea diA, convocata d’urgenza in videoconferenza, ha stabilito all’unanimità che in occasione delledella 22/a e 23 giornata, in calendario nei weekend del 15-16e 22-23, l’ingressosarà garantito solo a 5000. La decisione, all’indomani della telefonata del premier Mario Draghi al numero uno della Figc Gabriele Gravina, è stata presa in virtù dell’aumento dei contagi. Per quanto riguarda la 21/a giornata, in programma domani, e la Supercoppa Italiana di mercoledì tra Juventus e Inter, resta in vigore il 50% della capienza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

