Covid Italia, i medici: “Chiudere stadi e ridurre spettacoli” (Di sabato 8 gennaio 2022) “Chiudere gli stadi, ridurre temporaneamente gli spettacoli: in questa fase c’è bisogno non dico di un lockdown, ma di una riduzione dei luoghi di incontro della gente”. Così Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, a Radio24. La limitazione di cui parla sarebbe circoscritta al mese di gennaio. “L’obbligo di vaccinare i cinquantenni, che è una prospettiva molto buona, ha tempi piuttosto lunghi – spiega – Noi avremmo bisogno invece di provvedimenti che raffreddino oggi la curva e che ci consentano di andare verso una situazione di normalità”. Secondo Anelli, c’è qualche modifica che potrebbe migliorare il sistema delle ‘Regioni a colori’. “Il meccanismo dei colori – sottolinea a Radio24 – è tarato principalmente sulla capacità degli ospedali di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) “glitemporaneamente gli: in questa fase c’è bisogno non dico di un lockdown, ma di una riduzione dei luoghi di incontro della gente”. Così Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei, a Radio24. La limitazione di cui parla sarebbe circoscritta al mese di gennaio. “L’obbligo di vaccinare i cinquantenni, che è una prospettiva molto buona, ha tempi piuttosto lunghi – spiega – Noi avremmo bisogno invece di provvedimenti che raffreddino oggi la curva e che ci consentano di andare verso una situazione di normalità”. Secondo Anelli, c’è qualche modifica che potrebbe migliorare il sistema delle ‘Regioni a colori’. “Il meccanismo dei colori – sottolinea a Radio24 – è tarato principalmente sulla capacità degli ospedali di ...

