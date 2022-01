Covid Italia, 197.552 contagi e 184 morti: bollettino 8 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 197.552 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, sabato 8 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 184 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.220.266 tamponi con un tasso di positività al 16,2%. Sono stati 339 i ricoverati, 58 in più terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia le vittime sono state 138.881. LOMBARDIA – Sono 48.808 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 8 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 20 morti, portando così a 35.656 il numero di vittime dall’inizio ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 197.552 i nuovida coronavirus inoggi, sabato 82022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 184. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.220.266 tamponi con un tasso di positività al 16,2%. Sono stati 339 i ricoverati, 58 in più terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia le vittime sono state 138.881. LOMBARDIA – Sono 48.808 i nuovida Coronavirus oggi, sabato 82022 in Lombardia, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 20, portando così a 35.656 il numero di vittime dall’inizio ...

