Covid, Iss: non vaccinati 25,6 volte di più in terapia intensiva rispetto a chi ha avuto tre dosi. Sestili: "La prossima settimana attesi 400 mila casi" (Di sabato 8 gennaio 2022) In due settimane quasi 1 milione di contagi in Italia e 721 morti. Bassetti: «Con Omicron possibile immunità di gregge»

