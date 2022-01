Covid, ipotesi di chiusura degli stadi: oggi Assemblea d’urgenza della Lega di Serie A (Di sabato 8 gennaio 2022) Un’Assemblea d’urgenza – apprende l’Ansa – e’ stata appena convocata per oggi dalla Lega di Serie A per affrontare il tema dell’emergenza Covid alla luce della telefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi a quello della federcalcio Gravina. Nel colloquio Draghi aveva chiesto al mondo del calcio di valutare l’ipotesi di giocare le gare a porte chiuse. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 gennaio 2022) Un’– apprende l’Ansa – e’ stata appena convocata perdalladiA per affrontare il tema dell’emergenzaalla lucetelefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi a quellofedercalcio Gravina. Nel colloquio Draghi aveva chiesto al mondo del calcio di valutare l’di giocare le gare a porte chiuse. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

