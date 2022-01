Covid, in vigore nuovo decreto: dall'obbligo di vaccino per over 50 al Green pass. LE FAQ (Di sabato 8 gennaio 2022) Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale. Entra in vigore da oggi, sabato 8 gennaio. Le sanzioni per chi non si sottopone all'obbligo vaccinale partiranno dal 1° febbraio, mentre l'obbligo di Super Green pass per gli over ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 gennaio 2022) Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale. Entra inda oggi, sabato 8 gennaio. Le sanzioni per chi non si sottopone all'vaccinale partiranno dal 1° febbraio, mentre l'di Superper gli...

