Covid, in Toscana prezzi calmierati per i tamponi: 15 euro per il rapido, 80 per il molecolare. Giani: "Basta sciacallaggio" (Di sabato 8 gennaio 2022) I test antigenici rapidi e molecolari saranno a prezzo calmierato a partire dal prossimo lunedì 10 gennaio in Toscana. Lo ha deciso un'ordinanza del presidente della Regione, Eugenio Giani.

