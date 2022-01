Covid, il sottosegretario Costa non sa cosa c’è nel decreto: “Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”. La giornalista Villa a La7: “Ma come?” (Di sabato 8 gennaio 2022) Momento di imbarazzo per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a “Omnibus” (La7) per commentare il decreto legge relativo alle nuove misure anti-Covid, stamattina pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Rispondendo a una domanda della conduttrice Flavia Fratello sull’obbligo vaccinale e sulla Sanzione di 100 euro ‘una tantum’ agli over 50 non vaccinati, il politico annuncia: “Su questo punto potrebbero esserci delle novità, ad esempio sulla reiterazione della multa. Ma ovviamente dobbiamo leggere attentamente il decreto”. Insorge la giornalista scientifica Roberta Villa: “Scusi, non ho capito. Lei non lo sa?”. “Certo che lo so, ci mancherebbe altro”, risponde Costa. “Quindi, la reiterazione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Momento di imbarazzo per ilalla Salute Andrea, intervenuto a “Omnibus” (La7) per commentare illegge relativo alle nuove misure anti-, stamattina pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Rispondendo a una domanda della conduttrice Flavia Fratello sull’obbligo vaccinale e sulladi 100 euro ‘una tantum’ agli50 non vaccinati, il politico annuncia: “Su questo punto potrebbero esserci delle novità, ad esempio sulla reiterazione della multa. Ma ovviamente dobbiamo leggere attentamente il”. Insorge lascientifica Roberta: “Scusi, non ho capito. Lei non lo sa?”. “Certo che lo so, ci mancherebbe altro”, risponde. “Quindi, la reiterazione della ...

