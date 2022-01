Covid | il San Giovanni Bosco di Napoli riconvertito per far fronte all’emergenza

(Di sabato 8 gennaio 2022) L’ASL1 Centro, in ottemperanza a quanto disposto dall’Unita’ di Crisi con un nota del 5 gennaio scorso, ha provveduto a riattivare, da giovedi’ prossimo, 13 gennaio, alle 14, il polo ospedaliero SancomeHospital. L’ospedale avra’ quindi, comunica l’Asl, questi posti letto specialistici: Area Chirurgie 15 posti letto (chirurgia generale, chirurgia vascolare, neurochirurgia); ortopedia 6 posti letto; ostetricia e ginecologia, 12 posti letto con nido con 6 posti; cardiologia, 8 posti letto; UTIC con emodinamica, 4 posti letto. I pazienti potranno accedere alHospital Sansolo per trasporto tramite Servizio 118 di tipo secondario e solo in caso di accertata positivita’ al tampone molecolare. La trasformazione del San ...

fanpage : Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Antonio #Cassano é ricoverato presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Geno… - GiovaQuez : In Calabria, da domani, Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizzicon… - Napolitanteam : Da giovedì 13 gennaio l'Ospedale San Giovanni Bosco torna Covid Hospital - - teleischia : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid San

Sono parole del direttore della Clinica di Malattie infettive all'OspedaleMartino di Genova, ... dopo l'ok al nuovo decreto con gli aiuti per le attività colpite dalla stretta anti -, poi in ...... direttore della clinica malattie infettive dell'ospedaleMartino di Genova, che spiega all'AGI:... primo passo verso l'endemia? " Nel Regno Unito il 98% è protetto dalle forme gravi di- 19 . ...i ricoveri in ospedale per Covid di cui 56 (+4) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 8 decessi. Le vittime sono una 67enne di Campofiione, un 94enne di Colli al Metauro, un ...I casi positivi diagnosticati sono 2.318 (395 nella provincia di Ascoli Piceno, 324 nella provincia di Pesaro-Urbino, 336 nella provincia di Macerata, 913 nella provincia di Ancona, 244 nella provinci ...