Covid, il nuovo decreto è in Gazzetta ufficiale: entra in vigore. Gli over 50 non vaccinati avranno 10 giorni per comunicare l’esenzione (Di sabato 8 gennaio 2022) L’ultimo decreto legge anti-Covid (il n. 1 del 2022) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. entra così in vigore da oggi, 8 gennaio. Prevede, come anticipato, l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il conseguente divieto d’accesso ai luoghi di lavoro senza super pass in questa fascia d’età. Per chi trasgredisce è prevista una sanzione di 100 euro. La multa scatta in questi casi: se a decorrere dall’1 febbraio i 50enni non hanno completato il “ciclo vaccinale primario” e se – sempre a partire dal 1 febbraio – non hanno fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi”. Il decreto stabilisce anche come i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) L’ultimolegge anti-(il n. 1 del 2022) è stato pubblicato incosì inda oggi, 8 gennaio. Prevede, come anticipato, l’obbligo vaccinale per gli50 e il conseguente divieto d’accesso ai luoghi di lavoro senza super pass in questa fascia d’età. Per chi trasgredisce è prevista una sanzione di 100 euro. La multa scatta in questi casi: se a decorrere dall’1 febbraio i 50enni non hanno completato il “ciclo vaccinale primario” e se – sempre a partire dal 1 febbraio – non hanno fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi”. Ilstabilisce anche come i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 ...

