Covid, Gb: superati i 150mila morti da inizio pandemia (Di sabato 8 gennaio 2022) Il governo britannico ha annunciato che nelle ultime 24 ore sono deceduti altri 313 pazienti affetti da Covid - 19, dato che porta il bilancio complessivo dei morti dall'inizio della pandemia a 150.

