Covid Gb oggi, superati i 150mila morti (Di sabato 8 gennaio 2022) Covid in Gran Bretagna, superati i 150mila morti. Lo ha reso noto il governo britannico, riferendo che gli ultimi 313 decessi portano il totale a 150.057. Il Regno Unito è il settimo paese a superare i 150mila decessi, dopo Stati Uniti, Brasile, India, Russia, Messico e Perù. In Gran Bretagna il dato ufficiale dei morti per Covid conteggia i decessi entro 28 giorni dalla diagnosi. Dati separati, pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica, contano 174mila decessi dove il Covid è menzionato nel certificato di morte, ricorda il Guardian. Il bollettino delle ultime 24 ore, oltre a registrare 313 nuovi decessi, riporta anche 146.390 nuovi contagi di Covid-19 nel Regno Unito. L'articolo proviene da Italia Sera.

