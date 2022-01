Covid: Francesca Donato, con nuove norme 5 parlamentari esclusi da voto per Quirinale (Di sabato 8 gennaio 2022) “Dal 10 gennaio tra i siciliani e i sardi che saranno di fatto confinati nelle loro isole ci saranno almeno cinque parlamentari che oltre a non poter svolgere la loro attività non potranno partecipare alle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica”: lo denuncia Francesca Donato, parlamentare europea indipendente. “Il confino di fatto a cui sono stati condannati i cittadini first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 8 gennaio 2022) “Dal 10 gennaio tra i siciliani e i sardi che saranno di fatto confinati nelle loro isole ci saranno almeno cinqueche oltre a non poter svolgere la loro attività non potranno partecipare alle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica”: lo denuncia, parlamentare europea indipendente. “Il confino di fatto a cui sono stati condannati i cittadini first appeared on il Mattino di Sicilia.

