Covid | ecco il testo del decreto legge sull' obbligo vaccinale per gli over 50

(Di sabato 8 gennaio 2022): è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ilper gli50. " Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (8 gennaio 2022, ndr) e fino...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - LaStampa : Covid, superata quota 300 milioni di contagi nel mondo. Ecco dove e perché il virus accelera - NicolaPorro : Si moltiplicano i casi di “nobili bugie” sul covid. Ecco i dati sul Corriere riguardanti i decessi dei non vaccinat… - brug71 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Galli ammette: m’hanno curato con gli anticorpi monoclonali Il prof imperversa in tv pe… - CarmeloMontana2 : RT @vetustissima: Adesso si viene a sapere che #Djokovic ha avuto il covid a dicembre, ecco perché esente dal vaccino. Quindi invece di dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco

Borderline24.com

perché la Regione Toscana fornisce questo dato, che al di là dei tecnicismi aiuta a individuare la corsa del virus sul territorio regionale. Vaccino over 50, scatta l'obbligo per 183mila ...Schematizzando,a cosa vanno incontro le persone con più di 50 anni che si ostinano a ... Alle sanzioni previste nell'ultimo dl, "si aggiungono quelle già contemplate dalle norme che hanno ...Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso della Lega di A sciogliendo la quarantena del gruppo squadra del Torino con 24 ore di anticipo. Adesso la sfida con la Fiorentina si ...Con la variante Omicron che dilaga per il Bel Paese, ecco che anche la Lega Serie A sembrerebbe pronta a prendere delle contromisure. Alle 15:30 ...