Covid e Serie A, la decisione della Lega: il 16 e 23 gennaio negli stadi solo 5mila spettatori (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma – Serie A e Covid, nuove regole in arrivo per gli stadi. L’Assemblea della Lega calcio ha infatti deciso all’unanimità che per la 22esima e la 23esima giornata del massimo campionato in programma nei week-end del 16 e del 23 gennaio, solo 5000 persone potranno assistere alle partite. La ventunesima giornata in programma domani e la finale di Supercoppa di mercoledì 12 avranno ancora il 50% del pubblico. L’assemblea è stata convocata d’urgenza per discutere dell’emergenza Covid dopo la telefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi col n.1 della Federcalcio Gravina. Nel corso della telefonata di ieri, Draghi, da quanto si apprende, si è detto preoccupato della situazione del calcio alle ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma –A e, nuove regole in arrivo per gli. L’Assembleacalcio ha infatti deciso all’unanimità che per la 22esima e la 23esima giornata del massimo campionato in programma nei week-end del 16 e del 235000 persone potranno assistere alle partite. La ventunesima giornata in programma domani e la finale di Supercoppa di mercoledì 12 avranno ancora il 50% del pubblico. L’assemblea è stata convocata d’urgenza per discutere dell’emergenzadopo la telefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi col n.1Federcalcio Gravina. Nel corsotelefonata di ieri, Draghi, da quanto si apprende, si è detto preoccupatosituazione del calcio alle ...

