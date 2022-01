Covid, convocata assemblea d’urgenza della Lega Serie A. Ipotesi porte chiuse (Di sabato 8 gennaio 2022) È stata convocata per oggi un’altra assemblea d’urgenza della Lega Serie A. L’obiettivo è affrontare ancora il tema dell’emergenza Covid, soprattutto in relazione alla presenza del pubblico negli stadi. L’incontro – esclusivamente in videoconferenza, convocato per le 13:30 – si è reso necessario alla luce della telefonata di ieri del premier Draghi al presidente della Federcalcio Gravina. Questa la nota diffusa dalla Lega: È stata convocata d’urgenza un’assemblea di Lega per valutare le misure da prendere in virtù dei contagi da coronavirus e di quanto avvenuto ieri, con la telefonata del Premier Mario Draghi e l’Ipotesi di proseguire ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) È stataper oggi un’altraA. L’obiettivo è affrontare ancora il tema dell’emergenza, soprattutto in relazione alla presenza del pubblico negli stadi. L’incontro – esclusivamente in videoconferenza, convocato per le 13:30 – si è reso necessario alla lucetelefonata di ieri del premier Draghi al presidenteFedercalcio Gravina. Questa la nota diffusa dalla: È stataun’diper valutare le misure da prendere in virtù dei contagi da coronavirus e di quanto avvenuto ieri, con la telefonata del Premier Mario Draghi e l’di proseguire ...

