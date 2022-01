Covid, con nuovo decreto esteso ad avvocati obbligo green pass per accesso a uffici giudiziari (Di sabato 8 gennaio 2022) Lo prevede il nuovo decreto contenente le misure di contrasto al Covid approvato mercoledì dal consiglio dei ministri e pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. Oltre ai magistrati, si legge nel ... Leggi su stranotizie (Di sabato 8 gennaio 2022) Lo prevede ilcontenente le misure di contrasto alapprovato mercoledì dal consiglio dei ministri e pubblicato oggi in Gazzettaale. Oltre ai magistrati, si legge nel ...

Advertising

borghi_claudio : Confermo. Per tutta Italia gente non vaccinata o vaccinati con green pass in scadenza (milioni) si avvicinano ai po… - ladyonorato : ***FLASH -COVID: DONATO, 'LEGGI EVERSIVE, A PARLAMENTARI IMPEDITO DI SVOLGERE IL PROPRIO MANDATO'- FLASH** =* ADN0… - myrtamerlino : È inaccettabile pagare un molecolare fino a 150€. È inaccettabile aspettare 5-7 giorni per un #tampone ai drive-in… - Labatarde2 : La terza dose me la faccio di brown. Ovaie frullate. Profondo incazzo. Quando parlate di Scienza ricordatevi del ca… - aranciaverde : RT @FabioInsenga: Ho #Covid e anche con sintomi evidenti. È faticoso e non sto bene per niente. Ma senza le tre dosi di #vaccino fatte, sar… -