Covid | Bassetti | ' basta tamponi o l' Italia va in lockdown'

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Bassetti: possibile vaccinazioni ogni sei mesi #covid - StivanVolf : @AzzolinaLucia Chi lo deve fare? Barbara Floridia o Rossano Sasso(Topolino)? O il ministro di istruzione? io dubito… - encuestVIP : RT @bubinoblog: #DomenicaIn - Mara Venier intervista Luca Argentero, Giovanna Civitillo e Marco Travaglio. Talk #Covid con Vaia, Bassetti,… - valtaro : #Covid, Bassetti: 'Essere positivi al tampone non vuol dire essere entrati nel reattore di ...… - infoitinterno : Covid, Bassetti: '100 euro di multa ai No-Vax? Una presa in giro' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bassetti

... Crisanti: "Multa 100 euro a no vax è da commedia" Multa 100 euro a no vax?, Crisanti e Galli: "Presa in giro" Multa 100 euro, Pregliasco: "E' solo un modo per 'rompere' ai no vax", ...... il sistema ligure sta dando prova di reggere all'urto del: siamo in una situazione comunque ... Afferma Matteo, direttore della clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova: '...Al vaccinato con tre dosi che non si metteva mascherina per fare gli acquisti di Natale 400 euro di multa e per chi non si vaccina e affolla i nostri ospedali 100 euro. Davvero ridicolo . Così su Face ...LE ULTERIORI SANZIONI. Queste sanzioni si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno prescritto il green pass “rafforzato” per accedere a determinati servizi e attività (ad esempio, ris ...